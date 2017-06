OCMW-bediende schuldig aan diefstal 126.000 euro

Herentals - Een ex-OCMW-bediende, die in eerste aanleg was vrijgesproken, is in beroep veroordeeld tot 18 maanden celstraf met uitstel. Aan het OCMW van Herentals moet ze 127.837 euro betalen.

Ann C. (55) werd door haar werkgever, het Herentalse OCMW, beticht van huisdiefstal en valsheid in geschrifte in het OCMW-rustoord Sint-Anna aan de Vorselaarsebaan in Herentals. Tussen 2004 en 2012 zou ze in totaal 61 bejaarde bewoners hebben bestolen voor 126.339 euro.

De vrouw was sinds december 1988 in dienst bij het OCMW als statutair beambte. Maar toen ze in maart 2012 om medische redenen afwezig bleef, begon het OCMW een intern onderzoek. Daaruit bleek dat onder meer via de centrale bewonersrekening en nadien ook via de drankautomatenrekening meerdere keren cash geld was afgehaald.

Daarover kon het OCMW nadien geen redelijke verklaring terugvinden in hun financiën. Het afgehaalde geld werd immers nooit gebruikt voor aankopen of investeringen voor het rusthuis en haar bewoners.

Ann C. bekende dat ze van bepaalde rekeningen cash afhaalde, maar betwistte formeel dat zij het afgehaalde geld voor zich zou hebben gehouden. De vrouw werd op staande voet ontslagen.

De rechter in Turnhout sprak Ann C. op 6 maart 2015 vrij over de hele lijn. Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde woensdag dat er sprake is van “bewuste en manifeste kwader trouw”. Tussen 2004 en 2009 had de vrouw via de centralisatierekening 77.000 euro onrechtmatig weg geloodst. Tussen 2009 en 2012 verduisterde ze ongeveer 45.000 euro via de drankautomatenrekening.

Aan het OCMW moet Ann C. in totaal 127.837 euro betalen en een rechtsplegingsvergoeding van 11.500 euro. Naast 18 maanden voorwaardelijke celstraf moet ze ook 6.000 euro boete betalen.