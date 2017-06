Toekomstige modeleerkrachten geven creatieve draai aan afvalberg

Antwerpen - Studenten van de lerarenopleiding Mode van de AP Hogeschool presenteren de resultaten van het “H&M recycle project”. Met dit initiatief blazen ze oud textiel nieuw leven in.

“Het project kadert in een samenwerking met H&M Foundation dat reeds meer dan tien jaar werkt rond duurzaamheid in mode”, vertelt docent Stef Smout. “Het is de rol van onze studenten om een creatieve draai te geven aan textiel dat anders de afvalberg opgaat.”



De show bestaat uit een catwalkgedeelte, waarop de studenten uit de drie verschillende jaren accessoires en kledingstukken komen voorstellen die zijn vervaardigd uit oud textiel, aangeleverd via De Collectie. De winnaars van de show krijgen later een rondleiding in de nieuwe showroom van H&M.

“We leiden onze studenten op tot leerkrachten secundair onderwijs in het onderwijsvak mode. Duurzaamheid, recycling en upcycling in mode krijgen een grotere rol binnen de vernieuwing van de leerplannen. Vandaar de keuze om hier ook iets mee te doen.”

