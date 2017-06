Lies Mertens lanceert eerste collectie handtassen

Antwerpen 2018 - De Antwerpse ontwerpster, Lies Mertens, lanceert haar eerste, commerciële handtassenlijn. Ze gaat voor een elegant design dat tegelijkertijd functioneel is. Bioleder met een waterafstotende laag maakt de handtassen bestand tegen het Belgische wisselvallige weer.

“Kijk, dit is mijn allereerste Lies Mertens-rugzak. Ik heb hem ondertussen zo’n drie jaar”. Lies toont een stijlvol exemplaar bestaande uit leder in gebroken wit. Ondanks de lichte kleur ziet deze tas er nog vrijwel smetteloos uit. “Hij is voorzien van een toplaag die waterafstotend werkt”, verklaart ze. “Ik werk bovendien uitsluitend met bioleder. Dat wil zeggen dat er geen schadelijke chemicaliën worden gebruikt in het proces en dat het leder biologisch afbreekbaar is. Bovendien is bioleder, door de nieuwste technologieën, in staat om die waterafstotende laag toe te voegen.”



Het idee voor haar handtassenlijn kreeg Lies toen ze zelf op zoek ging naar een mooie en tegelijkertijd functionele laptophoes.

De laptophoes kreeg ondertussen gezelschap van een rugzak, een schoudertas, twee gewone handtassen en enkele accessoires. Dit alles is beschikbaar in verschillende kleuren. Lies maakt de prototypes in haar huisatelier, waarna ze naar Portugal vertrekken om daar in grotere oplages te worden geproduceerd.

Op 16, 17 en 18 juni zal Lies het geheel presenteren tijdens een expo. “Ik wou geen klassieke pop-up of productpresentatie, maar aan de hand van beelden het verhaal van het merk vertellen.” De collectie wordt momenteel alleen in Antwerpen verkocht, bij Garderobe Nationale, en via de webshop van Lies Mertens.

Info: Expo op 16, 17 en 18 juni in Galerij Martin Van Blerk - Mechelsesteenweg 28 - 2018 Antwerpen, www.liesmertens.be