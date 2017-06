Verbijsterend: de mens is 100.000 jaar ouder dan we dachten

Voor de tweede keer in nauwelijks een maand tijd schudt een ontdekking de stamboom van de mens stevig door elkaar. Nadat onlangs in Zuid-Afrika resten werden gevonden van een tot nog toe onbekende mensensoort, hebben wetenschappers nu bewezen dat de vroegste mens niet in Ethiopië rondliep, maar in Marokkaanse grotten.

Het zijn turbulente tijden voor archeologen. Ze zijn pas bekomen van de ontdekking dat er naast de vroegste moderne mens, de homo sapiens, ook nog een rechtoplopende aap genaamd homo naledi in het zuiden van Afrika rondliep, of hun ideeën over de geschiedenis van de vroegste mens moet opnieuw worden herschreven.

Wetenschappers hebben immers menselijke resten gevonden in een grot in Marokko nabij Marrakech die ouder zijn dan de tot nu toe oudste gekende menselijke fossielen in Ethiopië, duizenden kilometers verder op het Afrikaanse continent. Dat staat in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De sensationele vondst duidt op hetzelfde kleine gezicht, zware kin, dunne wenkbrauwen en lange, platte schedel als de homo sapiens maar is wel 280 tot 350.000 jaar oud. De Ethiopische mensenresten zijn echter “maar” 200.000 jaar oud. De mens is dus ongeveer 100.000 jaar ouder dan we dachten.

Voorheen nam men aan dat de homo sapiens vrij abrupt ontstond en onmiddellijk complexe werktuigen gebruikte en sieraden droeg. De nieuwe ontdekking bewijst echter dat de homo sapiens geleidelijk aan tot ontwikkeling is gekomen.

“We denken nu dat er in verschillende delen van Afrika verschillende populaties vroege moderne mensen waren”, zegt onderzoeker Jean-Jacques Hublin van het Max Planck intsituut voor Evolutionaire Antropologie in De Volkskrant. “Die stonden soms met elkaar in contact, en gaven gunstige genetische mutaties aan elkaar door.’

Andere wetenschappers wijzen erop dat we tot nog toe teveel in het diepe Afrika hebben gezocht naar mensenbotten. In die verre prehistorie was de Sahara echter geen woestijn maar een veel nattere regio met rivieren en bomen. En dus ook mensen.