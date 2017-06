Opmerkelijk team van artsen helpt gorilla bevallen na levensbelangrijke ingreep

De zoo van Philadelphia mag sinds vorige week een nieuwe gorilla verwelkomen in de familie. Na een operatie van anderhalf uur konden zowel mensen- als dierenartsen ervoor zorgen dat de bevalling van de 17-jarige Kira naar wens verliep. Haar baby werd vrijdag op de wereld gezet, en dat ging gepaard met beelden die momenteel vele harten doen smelten.

Normaliter gaat een bevalling van een gorilla vrij snel, maar in het geval van Kira bleek dat niet te kloppen. Ze had de bevalling al sinds donderdag ingezet, maar een dag later was er nauwelijks vooruitgang te merken. Bovendien leek ze zich ook niet lekker te voelen. Bijgevolg besloot de dierentuin om zelf in te grijpen door zowel mensen- als dierenartsen op te trommelen die haar tijdens de bevalling konden bijstaan.

Motuba

Het resultaat was verbluffend. Na anderhalf uur zorgde het team ervoor dat een kerngezond mannetje op de wereld werd gezet. “Het was een beangstigende dag in de zoo, maar gelukkig eentje die op het einde wel een prachtige beloning voor ons in petto had”, aldus Andy Baker, chief operating officer van de dierentuin. De medewerkers van de zoo konden na de bevalling meteen de eerste zorgen toedienen. In totaal woog het mannetje 2,26 kilogram.

Zaterdagochtend werden Kira en haar pasgeboren mannetje herenigd, waarna meteen duidelijk werd dat ze zeer goed voor haar eerste babygorilla zou zorgen. Het is overigens de derde nakomeling van de 32-jarige Motuba, de vader van het mannetje. Een naam heeft de baby nog niet.