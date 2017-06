AS Monaco breekt contract van succescoach open

De Portugese coach Leonardo Jardim heeft zijn contract bij AS Monaco met één jaar verlengd en ligt nu tot medio 2020 vast in het prinsdom. Dat maakte de Franse landskampioen woensdag bekend.

De 42-jarige Jardim kende een uitstekend seizoen bij Monaco, waar hij sinds 2014 in dienst is. Met een jeugdige ploeg bezorgde hij de Monegasken hun eerste titel sinds 2000. “Les Rouge et Blanc” zetten eerste achtervolger PSG op een achterstand van 8 punten. In de Champions League maakte Monaco indruk en werden de halve finales bereikt. Daarin moesten de troepen van Jardim de duimen leggen voor de Italiaanse landskampioen Juventus. In 2015 en 2016 sloot Monaco het seizoen af op de derde plaats.

“Met dezelfde ambitie als in het begin wil ik dit project voortzetten en deze club doen groeien”, zei Jardim in een eerste reactie. Enkele jonge spelers zijn na het succesvolle seizoen van de Monegasken grof wild op de transfermarkt. Zo werd sterkhouder Bernardo Silva al weggekaapt door Manchester City. AS Monaco slaagde er wel in aanvoerder Radamel Falcao langer aan zich te binden. Twee weken geleden maakte de Franse landskampioen ook de komst van Youri Tielemans bekend. De Rode Duivel maakte voor zo’n 23 miljoen euro de overstap van Anderlecht.

Jardim had eerder in eigen land Sporting Lissabon, Beira-Mar, Braga en Camacha onder zijn hoede. De Portugees was ook een half seizoen aan de slag bij het Griekse Olympiakos. In 2014 volgde hij de Italiaan Claudio Ranieri op bij AS Monaco.