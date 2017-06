Acht Kempense tips voor een lang muzikaal weekend

Geen zin om de volgende dagen horizontaal geparkeerd voor de buis door te brengen? Daarentegen wel zin in een portie schlagers, jazz, luisterliedjes of metal? Ongetwijfeld kunnen we uw appetijt met volgende tips stillen.

1. Retie Rockt

Wat: Retie Rockt weer en dat al voor de 13e keer. Verwacht je opnieuw aan een ijzersterk programma met de meeslepende metal van Steak Number Eight, de geweldige sound van Brutus en de vettige garagerock van Equal Idiots.

Praktisch: zaterdag 10 juni vanaf 13.30u in gemeentepark ’t Schijf, Hobrugstraat in Retie

Prijs: 25 euro

2. Bremfeesten

Wat: De fanfare van Hulshout pakt uit met haar Bremfeesten met in de namiddag optredens van verschillende fanfares uit de buurt. 's Avonds sluiten de feesten af met live optredens van The moaning mooses en Centerfield.

Praktisch: zaterdag 10 juni om 14.30u en 20u in de lokalen in de Kapelaniestraat 8 in Hulshout

Prijs: gratis

3. Matthijn Buwalda

Wat: De Nederlandse Matthijn Buwalda brengt zijn intimistische liedjes en meeslepende verhalen vol humor. Als voorprogramma is er Marten Geertsma, die cabaret en een vrolijke noot verzorgt.

Praktisch: zaterdag 10 juni om 19.30u in in Levende Hoop in de Markgravenstraat 82 in Herentals

Prijs: vrije bijdrage, de opbrengst is voor voedselbedeling De Toevlucht.

4. Mulligan-Baker Project

Wat: JanWillem van der Ham pakt de baritonsax op voor zijn Mulligan-Baker Project, een Amsterdamse groep met dezelfde bezetting als het Gerry Mulligan/Chet Baker Quartet. Origineel materiaal uit 1952-‘53 wordt op verschillende manieren benaderd.

Praktisch: zaterdag 10 juni om 20.30u in de PlusEtage, cultureel centrum Baarle, Pastoor de Katerstraat 5-7 in Baarle-Hertog

Prijs: 10 euro

5. Beiaardconcert

Wat: Carl Van Eyndhoven laat zich vooral horen in de beiaardwereld als stadsbeiaardier van Tilburg en Mol. Naar jaarlijkse gewoonte bijt Carl ook dit jaar de spits af van de Molse beiaardconcerten. Op het programma staan o.a. 19de eeuwse beiaardbewerkingen van opera’s (Les Huegenots, Si j’étais Roi) en muziek van de Hongaarse componist Béla Bartók.

Praktisch: zaterdag 10 juni om 20u in de Sint-Pieter en Pauwelkerk, Markt 1 in Mol

Prijs: gratis

6. GV’s Junk Band

Wat: Echo’s van Gang of Four, The Birthday Party, Captain Beefheart, Tom Waits vinden samen met flarden zwoele soul of sentimentele crooners melodieën hun weg in het muzikale universum van GV’s Junkband.

Praktisch: zaterdag 10 juni om 20.30u in De Singer, Bavelstraat 35 in Rijkevorsel

Prijs: gratis

7. Vlaams muziekfeest

Wat: Het Vlaams Muziekfeest is één groot familiefeest tijdens een wervelende muzikale show zullen een 6-tal Vlaamse topartiesten het beste van zichzelf geven. Het is de start van de jaarlijkse zomertour door de Kempen.

Praktisch: zondag 11 juni vanaf 14u op het Kerkplein in Ravels

Prijs: gratis

8. Dirk Van der Linden Trio

Wat: Hammondtoetsenist Dirk Van der Linden, gitarist Swa Mercelis en drummer Dirk Dergent krijgen tijdens hun concert als trio versterking van de Grieks-Belgische zangeres Mariana Tootsie.

Praktisch: maandag 12 juni om 21u in jazzclub Houtum Street, zaal Den Eyck, Houtum 39 in Kasterlee

Prijs: 10 euro