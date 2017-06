De leukste tochten deze week in de Kempen

De Kempense natuur is één groot wandelparadijs. Dat kan u op eigen houtje ontdekken met de wandelkaart in de hand, maar deze week ook op een van deze zes georganiseerde tochten in de regio. Hierbij enkele ongewone aanraders.

1. Libellenexcursie

Wat: Onder leiding van libellenexpert Peter Vanderschoot gaan de wandelaars in het natuurgebied Buitengoor op zoek naar libellen en juffers. Laarzen zijn een must!

Praktisch: zaterdag 10 juni om 13.30u aan Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71 in Mol

Prijs: gratis

2. Kruidenwandeling

Wat: Tijdens deze wandeling gaan de gidsen op zoek naar planten met allerhande bijzondere eigenschappen. In het verleden werden kruiden heel veel gebruikt voor allerhande kwaaltjes, ongemakken of om er gewoon goed uit te zien. Nu worden kruiden nog altijd gebruikt in medicijnen en zalfjes.

Praktisch: zondag 11 juni om 13.30u in bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43 in Oud-Turnhout

Prijs: gratis

3. Zwart Water

Wat: tijdens de maandelijkse wandeling in het Turnhoutse Vennengebied neemt gids Gerd Zonnenberg u mee op sleeptouw naar het Zwart Water. Laarzen aangeraden, honden niet toegelaten

Praktisch: zondag 11 juni om 13.30u aan bezoekerscentrum Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29 in Turnhout

Prijs: gratis

4. Bomenwandeling

Wat: Een natuurgids laat je kennismaken met de prachtige bomen die in het natuurgebied Den Rooy te vinden zijn. Elke boom heeft zijn verhaal, een unieke gelegenheid om de natuur op een andere manier te leren kennen.

Praktisch: zondag 11 juni om 14u aan Parking Den Rooy, Ulicotenseweg in Hoogstraten

Prijs: 5 euro