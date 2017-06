Antwerps OCMW veroordeeld tot betalen van premie aan vluchteling: “We aanvaarden de situatie niet”

Antwerpen - Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) laat woensdag via zijn woordvoerder weten dat het OCMW in de toekomst “rekening zal houden” met het arrest van het Arbeidshof dat stelt dat het OCMW een federale installatiepremie niet mocht weigeren aan een erkend vluchteling op grond van de slechte kwaliteit van de (huur)woning. Alle eerdere soortgelijke weigeringen nu automatisch terugdraaien, ziet hij echter niet zitten. “We leggen ons neer bij dit specifieke arrest, maar aanvaarden de situatie niet”, klinkt het.

“Dit arrest draait om een interpretatie door een rechter van de wetgeving over installatiepremies, die allicht niet strookt met hoe de wetgever het destijds bedoeld had”, zegt Michael Lescroart, woordvoerder van OCMW-voorzitter Duchateau. “Het kan immers niet de bedoeling geweest zijn om huisjesmelkers te helpen. We hopen dat dit arrest de noodzaak aantoont van verder wetgevend werk ter zake.”

De kritiek van sp.a en Groen op de initiële weigering van het OCMW om de premie toe te kennen, begrijpt Lescroart niet. “Eigenlijk vragen ze dat de belastingbetaler investeert in een huisjesmelker”, zegt hij. “Een persoon kan maar één keer in zijn leven zo’n premie ontvangen en in een huurwoning van erbarmelijke kwaliteit blijf je meestal niet lang. Als de installatiepremie daarvoor gebruikt wordt, is die persoon dat geld dus kwijt wanneer hij vertrekt en is het een investering in de huisjesmelker.”

Het Antwerpse OCMW stelt verder dat slechts 5 procent van de aanvragen voor federale installatiepremies geweigerd worden - om verschillende redenen - en het daarbij zeker niet de bedoeling is om vluchtelingen te viseren.