Richie Porte: “Ik had niet verwacht dat ik zo veel tijd zou nemen op Froome en Contador”

Richie Porte heeft na een rist tweede en derde plaatsen zijn eerste ritzege beet in de Dauphiné. De Australiër versloeg in de tijdrit Tony Martin (Katusha) met 12 seconden. Hij zet ook Alberto Contador en Chris Froome op ruim een halve minuut en toont zich de grote favoriet voor de eindzege. Thomas De Gendt reed een knappe tijdrit en behoudt zijn leiderstrui met 27 seconden bonus.

“Eerlijk? Deze overwinning had ik niet verwacht”, aldus de kopman van BMC die eerder dit jaar ook al de Tour down Under en de Ronde van Romandië op zijn palmares bracht. “En al zeker niet dat ik zo veel tijd zou nemen op Froome en Contador. Ik heb het voorbije jaar hard gewerkt aan mijn tijdrijden en dat loont blijkbaar, maar er komt nog een zware slotdriedaagse aan in de Alpen, dus de strijd is nog lang niet gestreden. Al geeft dit wel vertrouwen, het is beter tijd te nemen, dan tijd te verliezen (lacht) en ik weet dat ik ook bergop mijn mannetje kan staan. Tactisch is het eenvoudig, de anderen moeten mij nu aanvallen. Het wordt nog een zware driedaagse, ik verwacht me aan een hectisch slot van deze Dauphiné. Morgen krijgen de sprinters wellicht nog een kans, daarna is het aan ons.”

Porte beseft maar al te goed dat een goede Dauphiné vaak garant staat voor een goede Tour. Zo won Froome telkens hij de Dauphiné won, daarna ook La Grande Boucle. “Ik hoop dat het voor mij ook het geval is, maar ik herhaal, de eindzege is nog lang niet binnen.”

Chris Froome presteerde onder de verwachtingen, werd achtste op 37 seconden, twee tellen na Contador die zevende werd. “Ik ken Chris goed genoeg (ze waren lang ploegmaten bij Team Sky), en ik weet dat hij wellicht niet tevreden zal zijn na vandaag. Maar Chris weet perfect hoe je een Tour moet winnen en hij zal in juli wel een andere conditie tentoonspreiden.”

Porte toont zich dit jaar bijzonder sterk in het klassementswerk. “Het is niet dat ik veel veranderd heb aan mijn training”, zei hij. “Ik weet dat de ploeg vertrouwen heeft in mij en ik word in deze Tour de enige kopman en krijg een sterk team achter mij. Dat doet wel iets met een renner. Er is ook geen stress, dat geloof in mij doet me enorm veel deugd.”