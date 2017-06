Gouden Carolus Cuvée van Mechelse brouwerij Anker verkozen tot beste bier

Mechelen - De bezoekers van het Zythos Bierfestival hebben de Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Blauw Whisky Infused van Brouwerij het Anker in Mechelen verkozen tot het beste bier. Het Zythos Bierfestival werd dit jaar georganiseerd op 22 en 23 april in de Brabanthal in Haasrode.

Op het festival boden meer dan 100 brouwerijen en bierfirma’s zowat 500 bieren aan. De aanwezigen konden stemmen op hun drie favoriete bieren. In totaal werd er op meer dan 400 bieren gestemd, waarbij zowel gevestigde brouwerijen als beginnende bierfirma’s punten kregen.

Naast de winnende Gouden Carolus kregen ook Ambras van bierfirma Ambras, Blackxplosion Limited Edition van brouwerij Amai en Plato’s Cave DIPA Ultimed Edition Barrel Aged Cognac van Brasserie Du Brabant opvallend veel stemmen. Het is de tweede keer dat Brouwerij Het Anker de Zythos consumententrofee in de wacht sleept. In 2008 vielen ze ook al in de prijzen met hun Gouden Carolus Hopsinjoor.