Michael Moore wil belastende info over Trump verzamelen op ‘Trumpileaks’

Filmmaker Michael Moore (bekend van onder meer ‘Bowling for Columbine’ en ‘Fahrenheit 911’) heeft een klokkenluidersplatform voor medewerkers van de regering van president Donald Trump opgestart.

Op Trumpileaks kunnen klokkenluiders informatie, documenten, foto’s, video’s en audiobestanden naar Moore en zijn team sturen. De bedoeling is daarmee “inbreuken, leugens en algemeen wangedrag” van Trump en zijn medewerkers aan het licht te brengen en de Verenigde Staten voor “tirannie” te behoeden.

Moore legt in een open brief op The Huffington Postuit waarom hij de site lanceert. “Patriottische Amerikanen die voor de overheid, de politie, het gerecht of de privésector werken en op de hoogte zijn van misdrijven, inbreuken of wangedrag door Donald J. Trump of zijn team zijn nodig om de Verenigde Staten van Amerika te beschermen tegen deze tirannie”, aldus Moore.

“Ik weet dat dit riskant is. Ik weet dat we hierdoor in problemen kunnen komen. Maar er staat te veel op het spel om het veilig spelen. Donald Trump denkt dat hij boven de wet staat, zo gedraagt hij zich ook”, klinkt het verder.

Foto: REUTERS

Reality Winner

De website komt er bijna gelijktijdig met de arrestatie van de 25-jarige vrouw Reality Winner die vertrouwelijke informatie van de Amerikaanse geheime dienst NSA aan de website The Intercept zou hebben doorgespeeld. Trump had aangekondigd dat hij met alle macht tegen lekken en tegen het doorgeven van geheime informatie zou optreden.

Moore, die met 'Bowling for Columbine' over de vuurwapencultuur in de VS een Oscar won in 2003, zorgde vooral met politieke films voor discussie. Hij belichtte de ontwikkelingen na 9/11 ('Fahrenheit 9/11'), de wereldwijde financiële en economische crisis ('Capitalism: a Love Story') en het gezondheidssysteem in de VS ('Sicko'). Kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen verscheen van hem 'Michael Moore in Trumpland'.