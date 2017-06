D’A Statie opent voor vier dagen nog eens haar deuren

Niel - De driedaagse Statiekermis – 9, 10 en 11 juni - is dit jaar aan haar zesde uitgave toe. In tegenstelling tot vorig jaar speelt de kermis opnieuw al haar troeven uit. Taverne D’A Statie, die al bijna twee jaar gesloten is, zal vanaf vandaag 8 juni, weliswaar voor slechts vier dagen, opnieuw haar deuren openen.

Het buurtcomité wrijft zich in de handen. “Vorig jaar met de kermis moesten we het stellen zonder taverne. We hebben dan een tapinstallatie gehuurd, zodat we de bezoekers toch iets konden aanbieden. Maar rooskleurig was dit niet. Dit jaar kunnen we opnieuw eten en drank aanbieden.”