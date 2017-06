‘Temptation’-verleidster Chiara gaat rivale te lijf: “Het voelde goed om haar vals haar in mijn handen te hebben”

In Temptation Island raakte de temperatuur al eens verhit, maar in ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ is het af en toe regelrechte oorlog. Verleidster Chiara, die vorig seizoen Marvin van zijn partner wist af te snoepen, laat haar van haar agressiefste kant zien in de villa bij het strand, terwijl ze op de vuist gaat met een andere deelneemster. “Maar ik heb er geen spijt van. Eerlijk: het voelde als een overwinning toen ik haar plukken vals haar in mijn handen had”, vertelt ze in een interview met TV Familie.

Het concept van ‘Ex On The Beach’ is een formule die gemaakt is om rampzalig af te lopen. Een groep van mannelijke en vrouwelijke Belgen en Nederlanders komt samen in één villa terecht. Alles gaat goed en romances bloeien open, totdat er uit de zee een ex-partner van één van de deelnemers komt. En nog één, en nog één. En dat levert niet zo’n fraaie beelden op.

Beelden waar haar mama vast niet fier op zal zijn. Toch vond Chiara haar agressieve reactie volkomen terecht. “Alisa was die avond - zelfs naar haar normen - echt aan het overdrijven. Ze ging van jongen naar jongen en eindigde uiteindelijk rond mijn ex, Mike. Ik was echt niet jaloers, maar het was gewoon zielig.” Toen de andere deelneemster Shelly opmerkte “Wat een hoer die Alisa is!”, zou Chiara dat beaamd hebben. En toen sloegen de stoppen door.

“Alisa gooide haar sigaret naar mij en die landde juist onder mijn oog”, aldus Chiara. “Geen enkel tv-programma is het waard om er een glazen oog aan over te houden. Dus ik greep Alisa bij haar extensions. Die kwamen los, ja. Een paar plukken minder mocht ze wel hebben. Het grappige was dat ze de rest van ons verblijf liep te ruiven als een hond.”

Ondertussen hebben de dames het opnieuw bijgelegd. “Een paar dagen later heeft ze sorry gezegd, dus daarmee was voor mij de kous af”, vertelt Chiara nog. Berouw dat heeft ze niet. “En als ik eerlijk ben: die plukken vals haar van Alisa in m’n handen... Dat voelde als een overwinning.”

Benieuwd hoe dat allemaal verlopen is? De vechtpartij is te zien na 19 minuten.