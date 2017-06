Axel Witsel: “Tielemans is heel goed, maar ik maak me geen zorgen over concurrentie”

Axel Witsel, die later bij de Belgische selectie kwam door zijn Chinese clubverplichtingen, is klaar om vrijdag in Estland in actie te komen. Hij doet er in China naar eigen zeggen alles aan om zijn niveau op peil te houden. “Ik sta nu drie kilo lichter dan in Rusland”, aldus Witsel op een persmoment na de training van woensdag in Tubeke.

Vakantie zit er voor Witsel niet snel aan te komen. Het Chinese voetbalseizoen duurt namelijk nog tot november. “Ik heb geen andere keuze, het is nu eenmaal zo. Maar ik maak geen zorgen over het feit dat ik een te lang of te zwaar seizoen zou hebben. In december heb ik al een maand vrijaf gehad”, zei Witsel.

De 28-jarige middenvelder weerlegde nog eens de gedachte dat het mindere niveau in de Chinese competitie hem zijn basisplaats bij de Rode Duivels zou kunnen kosten. Door extra hard te werken wil hij in topvorm blijven. “Ik moet gewoon mijn niveau aanhouden en me tonen op training bij de Duivels. China is Europa niet qua niveau, daar moeten we eerlijk in zijn, maar ik werk er samen met de fysiektrainer harder dan ooit.”

Dat hij bij zijn club Tianjin een stuk hoger speelt dan gebruikelijk, en er als een soort nummer tien fungeert, wil volgens Witsel niet zeggen dat nu ook zijn positie bij de Rode Duivels verandert. “Ik ben bij de nationale ploeg de laatste tijd altijd een verdedigende middenvelder geweest. Ik voel mij bij de Duivels een nummer zes, en dat blijft zo.”

Ondertussen werpt Youri Tielemans zich de laatste tijd meer en meer, en ook maandag nog met zijn goede eerste helft tegen Tsjechië, op als een mogelijke concurrent op het middenveld voor Witsel. Zeker tegen iets minder sterke ploegen, waar de defensieve kwaliteiten van Witsel minder gemist worden, lijkt Tielemans een optie. Maar Witsel maakt zich geen zorgen. “Ik heb Youri altijd al geapprecieerd, en hij is inderdaad heel goed. Maar de concurrentie bij de nationale ploeg is al langer enorm groot en ik maak me er dan ook geen zorgen over.”

