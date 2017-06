De mooiste vrouw ter wereld, mét Vlaamse roots, is op zoek naar haar “prins op het witte paard”

Iris Mittenaere (23), de nieuwe miss Universe met Vlaamse roots, is niet langer samen met haar vriend Matthieu. Dat vertelt ze in een interview met het Franse magazine Gala. De 23-jarige studente tandchirurgie vindt dat het nu de tijd is om “even te profiteren van het single leven om zo de prins op het witte paard te leren kennen”.

Iris Mittenaere (23) is een Française, maar ook een tikkeltje van ons. Haar voorouders komen uit de Westhoek en ze groeide op in het uiterste puntje van ons land. De studente tandchirurgie was al vier jaar samen met Matthieu, die haar in elke stap van de missverkiezing steunde.

Maar nu is er aan hun sprookje een einde gekomen: “Het was een mooi liefdesverhaal, maar het is in alle stilte geëindigd”, vertelt in een interview met Gala. “Het is altijd moeilijk, want je vraagt je af of je wel de juiste beslissing hebt gemaakt. Maar ik voel dat ik ook zonder hem gelukkig kan zijn, ik heb veel andere dingen om voor te leven.”

Ze wil dan ook niet bij de pakken blijven zitten. “Nu ik vrijgezel ben, wil ik er van profiteren van mijn zoektocht naar de prins op het witte paard. Ik zou dolgraag iemand ontmoet waarvan ik hou en waar ik ook nog tientallen jaren, maar voorheen stelde ik me nooit open voor anderen.” Toen kon ze niet rondkijken, maar daar kijkt ze nu al naar uit.

