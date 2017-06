Verdacht poeder in brievenbus van De Wever was ongevaarlijk

Deurne - Het onbekende poeder dat in een omslag zat die de echtgenote van N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever woensdag thuis in hun brievenbus vond, blijkt ongevaarlijk. Dat zegt de Antwerpse lokale politie, die over de precieze aard van het product geen details kwijt wil. Het onderzoek naar de afzender van de omslag loopt nog. De echtgenote van De Wever trof de omslag aan in de brievenbus.

Foto: BFM

De echtgenote van de burgemeester, Veerle Hegge, heeft woensdag thuis een brief geopend waarin een onbekend poeder bleek te zitten. Ze alarmeerde onmiddellijk de hulpdiensten. De Antwerpse politie rukte massaal uit naar het huis van De Wever. Er raakte niemand gewond.

De civiele bescherming kwam ter plaatse om het onbekende poeder mee te nemen voor onderzoek. Dat gebeurt bij ontmijningsdienst Dovo in Heverlee. Na analyse bleek er dus nooit echt gevaar te zijn geweest.

Het is niet de eerste keer dat De Wever geconfronteerd wordt met zo’n incident. Begin maart gooide een man een bijl door het raam van het huis van De Wever, in het midden van de nacht. Zijn moeder was toen thuis, maar ze bleef ongedeerd. In het verleden werd hij ook al gestalkt, beledigd en met de dood bedreigd. In 2012 trof De Wever nog een afgehakte varkenskop aan op de oprit van zijn woning.