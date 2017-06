Boom dreigt te vallen tijdens wekelijkse markt

Berlaar - De brandweer heeft woensdagvoormiddag een lindeboom aan stukken gezaagd tijdens de wekelijkse markt in Berlaar. Dat was nodig want door de hevige wind dreigde de boom af te knakken en op de kramen en mensen terecht te komen.

Het was een marktkramer die woensdag merkte dat één van de bomen op het marktplein dreigde te vallen. Hij alarmeerde de brandweer. Die zag ook de ernst van de situatie in en besliste om de lindeboom onmiddellijk weg te halen. Twee kramen moesten daardoor de markt verlaten.

“Er is vastgesteld dat de boom eigenlijk rot was aan de binnenzijde. Omdat er nog heel wat andere lindebomen op het marktplein staan is nu besloten om ook die bomen grondig te inspecteren. Als er nog bomen rot zouden zijn, gaan we die ook weghalen. Om te vermijden dat ze het bij een storm zouden begeven”, reageert burgemeester Walter Horemans (CD&V). “Maar het belangrijkste nu is dat er snel is ingegrepen en dat de boom niet omgewaaid is.”