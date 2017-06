Ooievaarskuikens uit 66 nesten worden geringd in Planckendael

Muizen / Mechelen - Naar jaarlijkse traditie werden woensdag in Planckendael de ooievaarskuikens geringd. Het is een recordjaar met maar liefst 66 nesten. “Gemiddeld worden er twee tot drie jongen grootgebracht per nest. Er zullen dus heel wat kuikens zijn”, weet vogelverzorger Jean Niesz.

De ooievaarskolonie in dierenpark Planckendael wordt ieder jaar groter en telt intussen zo’n 130 vogels. Zoals voorjaar worden de kuikens geringd wanneer ze vijf à zes weken oud zijn. Met behulp van een hoogtewerker gaan de verzorgers meer dan twaalf meter de hoogte in om de ooievaars te ringen.

“De ringen kan je vergelijken met het paspoort van een mens”, zegt verzorger Jean Niesz. “We kunnen de vogels er makkelijk mee identificeren maar halen er ook heel wat belangrijke informatie uit. We nemen ook telkens één pluimpje mee naar het labo voor DNA-onderzoek. Alleen zo kunnen we hun geslacht bepalen. Maar we kijken ook wie de ouders zijn en wat hun broedsucces bepaalt.”

Door het grote aantal nesten hebben de verzorgers twee dagen nodig om de vogels van een ‘paspoort’ te voorzien. Sinds de start van de telling in 1990 werden er al zo’n 1.200 ooievaars geringd in Planckendael.