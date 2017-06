Murray plaatst zich na valse start als laatste voor halve finale Roland Garros, titelverdediger Djokovic uitgeschakeld

Andy Murray heeft zich woensdag als laatste geplaatst voor de halve finale op Roland Garros. De Brit verloor tegen de Japanner Nishikori nog de eerste set, maar haalde het finaal in vier sets. Hij vergezelt Stan Wawrinka, die vlot de maat nam van de Kroaat Marin Cilic en topfavoriet Rafael Nadal, die zijn landgenoot Pablo Carreno Busta zag opgeven in het begin van de tweede set. Titelverdediger Novak Djokovic zal zichzelf dan weer niet opvolgen, de Servische nummer 2 van de wereld verloor in zijn kwartfinale van Dominic Thiem (ATP 7).

Andy Murray in vier sets voorbij Nishikori

’s Werelds nummer één Andy Murray schaarde zich bij de laatste vier op Roland Garros na een zege tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 9). Na 2 uur en 39 minuten stond de 2-6, 6-1, 7-6 (7/0) en 6-1 eindstand op het scorebord van Court Philippe Chatrier. Murray, 30, en Nishikori, 27, vochten hun elfde onderlinge duel uit. De Schot leidt nu met 9-2.

Murray jaagt op zijn eerste titel in Parijs. Vorig jaar haalde de tweevoudig olympisch kampioen er voor het eerst de finale nadat hij in 2011, 2014 en 2015 in de halve finales was gesneuveld. Kei Nishikori evenaarde met een plaats bij de laatste acht zijn beste resultaat op Roland Garros. In 2015 hield de Fransman Jo-Wilfried Tsonga hem uit de halve finales.

Murray krijgt felicitaties van Nishikori Foto: EPA

In de halve finale neemt Murray het op tegen Stan Wawrinka , die vlot won van Marin Cilic. Het wordt hun achttiende ontmoeting, Murray staat 10-7 voor. De tweede halve finale wordt een duel tussen de Rafael Nadal en Dominic Thiem. Die laatste schakelde woensdag titelverdediger Novak Djokovic (ATP 2) uit.

Stan Wawrinka heeft ticket voor halve finale beet

Wawrinka (ATP 3) plaatste zich vanmiddag al vlot voor de halve finale. De Zwitser was op het gravel in Parijs met 6-3, 6-3 en 6-1 duidelijk te sterk voor de Kroaat Marin Cilic (ATP 8). De 32-jarige Wawrinka doet met zijn plaats bij de laatste vier even goed als in 2016. Toen botste hij op Andy Murray.

In 2015 kroonde Stan Wawrinka zich tot eindwinnaar op Roland Garros. Hij schreef ook al de Australian Open (in 2014) en de US Open (in 2016) op zijn naam. Marin Cilic, 28, stond voor het eerst in de kwartfinales van Roland Garros. Hij kende zijn gloriemoment eind 2014 toen hij de US Open won, zijn eerste en enige grandslamtitel tot dusver.

Stan Wawrinka Foto: Photo News

Thiem te sterk voor titelverdediger Djokovic

Dominic Thiem liet in zijn kwartfinale geen spaander heel van titelverdediger Novak Djokovic. De Oostenrijker haalde het op Court Suzanne Lenglen in drie sets. Het werd 7-6 (7/5), 6-3 en 6-0 na 2 uur en 15 minuten tennis. Na vijf nederlagen veroverde Thiem zo voor het eerst de scalp van Djokovic.

Novak Djokovic, 30, pakte vorig jaar na drie verloren finales zijn allereerste titel op Roland Garros, het enige grandslamtoernooi dat hij nog niet had gewonnen. In de halve finale stond ‘Nole’ toen ook tegenover Thiem. Die was vorig jaar niet opgewassen tegen de Serviër (6-2, 6-1, 6-4). Maar Dominic Thiem haalde woensdag zijn allerbeste niveau boven tegen Novak Djokovic. De Serviër slaagt er na zijn zege op Roland Garros vorig jaar maar niet in om zijn gebruikelijke tennis terug te vinden. Dodelijk tegen Thiem. Terwijl Djokovic ballen buiten sloeg die hij een jaar geleden nooit zou missen, was zijn Oostenrijkse opponent nauwelijks op een foutje te betrappen. Tekenend was de derde set waarin Djokovic het hoofd liet hangen en Thiem zonder twijfelen naar 6-0 doorstoomde.

Foto: EPA

Pauze voor Djokovic?

Novak Djokovic zet mogelijk even een stap opzij om te herbronnen. “We zullen zien”, antwoordde de nummer 2 van de wereld op de vraag of hij overweegt een pauze in te lassen. “Het is geen gemakkelijke beslissing om te nemen. Ik wacht af hoe ik mij zal voelen na Roland Garros. Op dat moment zal ik beslissen wat er moet gebeuren.”

“Geloof mij, ik heb over veel dingen nagedacht, vooral de laatste twee maanden. Nu is het aan mij om daar de juiste lessen uit te trekken”, vervolgde de aangeslagen Djokovic, die van Dominic Thiem (ATP 7) verloor met 7-6 (7/5), 6-3 en 6-0.

“In mijn team zijn er heel wat veranderingen gebeurd. Ik ben enthousiast over mijn samenwerking met André (Agassi) en mijn nieuwe ploeg. Tegelijkertijd heb ik verantwoordelijkheden tegenover de sport en tegenover de anderen”, klonk het nog bij “Djoko”, die dit jaar slechts een titel won (in Doha).

Nadal heeft maar 10 games nodig

Om door te stoten naar zijn allereerste grandslamfinale, moet zesde reekshoofd Thiem voorbij Rafael Nadal (ATP 4). Het stond woensdag op Court Philippe Chatrier 6-2, 2-0 voor Nadal toen Carreno Busta (ATP 21) besloot de handdoek te gooien omdat hij te veel last leek te ondervinden van de buikspieren.

Foto: AFP

Thiem, 23, en Nadal, 31, stonden al zes keer tegenover elkaar. Nadal leidt met 4-2 maar verloor wel de laatste ontmoeting, vorige maand in de kwartfinale van het toernooi in Rome (6-4, 6-3). Thiem nam zo revanche voor nederlagen tegen Nadal in de finales van de toernooien van Madrid en Barcelona.

Nadal, het vierde reekshoofd, mikt op een tiende titel op het gravel in Parijs. Hij won er in 2005 bij zijn eerste deelname en was daarna elk jaar de beste tot en met 2014. Alleen in 2009 liet Nadal zich in de vierde ronde verrassen door de Zweed Robin Söderling.

De voorbije twee jaar eindigde het voor Nadal aan de Porte d’Auteuil in de kwartfinales (in 2015 na verlies tegen Djokovic) en de derde ronde (in 2016 na forfait wegens een polsblessure).