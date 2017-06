Met dit trucje vind je wel je bril als je die bent verloren

Het terugvinden van een bril is soms een beetje als zoeken naar een speld in een hooiberg, zeker als je bijna niets ziet. Maar blijkbaar bestaat er een trucje zodat je die snel terug kunt vinden en niet langer halfblind hoeft rond te lopen. Het enige wat je ervoor nodig hebt, is je smartphone.

De hack voor het gemakkelijk terugvinden van je bril is afkomstig van de illustere Bijan Stephen die op Twitter het trucje deelde. Op zijn profielfoto is hij zelf te zien met een bril op dus valt te hopen dat hij het zelf uitgebreid heeft getest. In een tweet raadt hij aan om je camera op je smartphone te gebruiken als een soort van vergrootglas.

"Als ik één tip mag geven aan brildragers: als je er naar op zoek bent en je vindt je bril niet, hou dan de camera voor je gezicht en gebruik dat om te focussen in jouw plaats. Dit heeft me vaak gered en hopelijk werkt het ook voor jou. Werkt vooral goed als je een kater hebt. Bovendien is het mooi meegenomen dat je je honderd procent als een cyborg voelt als je dit doet", klinkt het.

glasses wearers, a tip: when you're looking for them & can't see anything, hold your camera in front of your face & use it to focus 4 u — bijan (@bijanstephen) 4 juni 2017

this has saved me many times, hopefully it will work for you too — bijan (@bijanstephen) 4 juni 2017

works especially well when you're hungover — bijan (@bijanstephen) 4 juni 2017