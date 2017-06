Alerte buurvrouw betrapt twee autodieven op heterdaad

Mechelen - Een alerte vrouw heeft er maandag voor gezorgd dat twee autodieven konden worden opgepakt in Mechelen.

Maandag rond 5 uur ’s ochtends werd de vrouw gewekt door lawaai in de Peter Benoitstraat in Muizen. Ze ging een kijkje nemen en zag hoe twee mannen probeerden in te breken in een geparkeerde bestelwagen. De twee mannen schrokken en vluchtten weg.

Aan de hand van de beschrijving van de buurtbewoonster kon een patrouilleploeg een auto met twee inzittenden tegenhouden. Beide mannen (36 en 41 jaar) gaven een onsamenhangend verhaal over hun aanwezigheid in de omgeving. In de auto werd inbrekersmateriaal aangetroffen.

Het duo werd overgebracht naar het commissariaat. De onderzoeksrechter hield een van de twee aan, de andere werd onder zeer strenge voorwaarden vrijgelaten.