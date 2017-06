Leer voeding conserveren door fermentatie

Ranst - In kruidenkwekerij Sanguisorba kan u op zondag 11 juni leren hoe je voeding kan bewaren door de fermenteertechniek.

Fermenteren is een oude techniek om groenten, fruit en kruiden door wilde fermentatie te laten veranderen van smaak en voedingswaarde. Na een korte uiteenzetting kunnen de deelnemers verschillende fermentaties proeven en dan zelf aan de slag gaan. In de praktijkgerichte workshop kunnen de deelnemers hun inspiratie de vrije loop laten. Sanguisorba is te vinden op de Broechemlei 95 in Ranst.

info@sante.one