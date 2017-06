VAB trekt aan alarmbel na verkeershinder in Antwerpen: “Dit is nog maar een voorsmaakje”

Antwerpen - Door de knip van de Leien in Antwerpen is het woensdagochtend opnieuw lang aanschuiven aan de Waaslandtunnel en lopen meerdere afritten op de Antwerpse Ring vol. Volgens de Vlaamse Automobilistenvereniging VAB moet er een structurele oplossing, als we af willen geraken van de files. “De Liefkenshoektunnel tolvrij maken zal nog meer verkeer aantrekken”, zegt woordvoerder Maarten Matienko aan de VRT.

Na de verkeershinder op dinsdagochtend is het ook woensdag in de ochtendspits lang aanschuiven. Aan de Waaslandtunnel moet het verkeer lang aanschuiven. Afritten Merksem, Borgerhout en Berchem op de Ring zijn volgelopen.

Alternatief zoeken

Autobestuurders wordt aangeraden om te rijden via de Kennedy- of de Liefkenshoektunnel. Maar volgens de Vlaamse Automobilistenvereniging VAB lost die omleiding het probleem niet op. “Er moeten 3 op de 10 auto’s uit het verkeer, zeker tijdens de spits”, zegt woordvoerder Maarten Matienko. “Een aantal mensen zal moeten overstappen op een alternatief, zoals openbaar vervoer of een combinatie van wagen en openbaar vervoer. Maar zeker ook de fiets is zeer valabel omdat 1 op de 2 autopendelaars op fietsafstand van het stadscentrum wonen.”

Ook de Liefkenshoektunnel tolvrij maken om het verkeer te spreiden is volgens VAB geen oplossing. “Integendeel, die strategie zal zelfs nog meer verkeer aantrekken en de tunnel heeft ook maar een beperkte capaciteit”, gaat Matienko verder.

Voorsmaakje

VAB ziet de verkeershinder van de afgelopen twee dagen als een voorsmaakje voor de chaos van de komende herfst. “Tijdens de zomervakantie zal het lijken alsof de verkeersdrukte is opgelost, omdat het minder druk is op de weg in juli en augustus”, vertelt Matienko. “Maar als iedereen nadien weer aan het werk zal gaan, zullen we geconfronteerd worden met de moeilijkste periode. De werken duren anderhalf jaar lang, natuurlijk zal in oktober en november de verkeerschaos veel groter zijn, ook al omdat het weer dan slechter zal zijn en dus meer mensen zullen kiezen voor de auto. Daarom moeten er nu structurele oplossingen komen.”