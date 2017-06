Medaillons op stadhuis leiden tot boek over vorsten

Mechelen - Uitgever Luc Van Hoeylandt wilde graag meer weten over de vorsten op de medaillons van het Mechelse stadhuis. Dat leidde uiteindelijk tot een omvangrijk boek over vorsten dat Johan De Cock schreef.

Ze zijn u misschien al opgevallen, de 45 afbeeldingen van de vorsten op de zijgevel van het stadhuis in de Befferstraat. In het boek ‘Vorsten’ dat Uitgeverij Elena omstreeks 20 juni in de Mechelse boekhandels brengt, komt u daar mee over te weten. Auteur Johan De Cock (69) maakte er geen saaie opsomming van. Hij neemt de lezer mee op een lange reis door duizend jaar geschiedenis in de Nederlanden.

Hij start in580 met Pepijn van Landen. Hij was een wreedaardig man die zijn tegenstanders achter een paard liet hangen en hen vervolgens in stukken liet hakken. Meer dan veertig vorsten later eindigt de auteur in 1558 bij Keizer Karel V. “Het stamelende prinsje waaruit de man zou groeien die later over bijna de helft van Europa zou heersen”, zegt uitgever Luc Van Hoeylandt.

"Over de vorsten alleen niet boeiend genoeg"

In Johan De Cock vond hij na een tijdje zoeken een enthousiaste schrijver om de historische feiten te kruiden met bijzondere anekdotes en bizarre verhalen. Hij heeft er een jaar aan gewerkt. “Een boek over de vorsten alleen vond ik niet boeiend genoeg. De periode is te mooi om het alleen te hebben over de figuren en wat ze hebben gedaan. Ik heb geprobeerd om er telkens nog een verhaal te maken met iets dat in de periode dat de vorst regeerde ook nog gebeurde. Een interessant fenomeen bijvoorbeeld dat zelfs voor ons vandaag nog belangrijk is”, vertelt Johan De Cock.

Al dat opzoekingswerk resulteerde in een lijvig en rijk geïllustreerd boek van 264 bladzijden dat binnenkort te koop is voor 39,5 euro. “Geschiedenis is dikwijls een heel gekleurde versie van de feiten. De ene persoon maakten ze beter dan hij was, de andere slechter. Voor sommige verhalen heb ik de verkeerde voorstelling van de feiten proberen recht te zetten. Een van die mythes is het verhaal rond Godfried van Bouillon en de kruisvaarders, waarover je meer kan lezen in het boek”, zegt De Cock.