Verelst ontwikkelt groot project op site Geerdegemveld

Mechelen - Verelst heeft plannen om een groot woonproject te realiseren in Mechelen-Zuid: Geerdegemveld. Op een terrein van 1,6 hectare tussen de Ivo Cornelis-, de Abeel- en de Lindestraat wil de ontwikkelaar zowel woningen als appartementen bouwen.

“Het exacte programma ligt nog niet vast, de gesprekken met de Stad Mechelen verlopen constructief. Het is onze bedoeling om dit najaar een verkavelingsaanvraag in te dienen”, zegt Michäel Van Beersel van Verelst Projectontwikkeling. Voor het project werkt Verelst uit Rumst onder andere samen met de Mechelse architectenbureaus Tecro & Krea en dmvA architecten. “Zo willen we deze onontgonnen plek een nieuwe invulling en mooie toekomst geven”, klinkt het.

Luxeflats op braakliggend stuk

Vermoedelijk net na de zomer dient Verelst Projectontwikkeling een bouwaanvraag in voor de realisaties van zes luxeappartementen in de Sint-Katelijnestraat. Vandaag wordt het braakliggend stuk grond nog gebruikt als doorgang naar de achterliggende parking in de Kanunnik De Deckerstraat. “Op honderd meter van de Sint-Romboutskathedraal richten wij ons op luxeappartement en vertrouwen we op de knappe architectuur van dmvA Architecten”, zegt CEO Kurt Geens van Verelst Projectontwikkeling.