Schietpartijen in Iraans parlement en Khomeini-mausoleum: zeker drie gewonden

Het is woensdag tot een schietpartij gekomen in zowel het Iraans parlement in Teheran als het Khomeini-mausoleum ten zuiden van de Iraanse hoofdstad. Dat hebben de Iraanse staatsmedia gemeld. Wat de details betreft lopen de berichten uiteen.

Volgens sommige berichten is een man schietend het parlementsgebouw binnengedrongen. In andere berichten luidt het dat er drie tot vier aanvallers zijn, gewapend met kalasjnikovs en een pistool. Er zouden twee tot drie mensen gewond zijn geraakt. Of de dader of daders zijn gevat is onduidelijk.

Foto: REUTERS

Er was vrijwel tegelijk ook een schietpartij in het twintig km verderop gelegen mausoleum van de stichter van de Islamitische Republiek Iran. Dat zou volgens het semi-officiële persbureau Fars het werk van drie lieden zijn geweest. Twee beschoten bezoekers, een derde blies zichzelf op.

In het mausoleum zouden volgens Fars twee mensen gewond zijn geweest en volgens het persbureau ILNA vijf gewonden. Nog luidens ILNA zouden de twee andere aanvallers opgepakt zijn.

De twee incidenten lijken gecoördineerd te zijn en zijn ook zeldzaam in Iran. Teheran staat het Syrische regime militair bij in zijn strijd tegen rebellen en terreurgroep Islamitische Staat.