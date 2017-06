De knip van de Leien: hoe kan het beter?

Antwerpen - De eerste ochtendspits na de knip van de Leien was dinsdagmorgen een feit. Na dag één van de gewijzigde verkeerssituatie in het hart van de stad Antwerpen maken de bevoegde instanties de balans op. Hoe kan het beter?

“Gebruik park and ride en mijd Waaslandtunnel”

Foto: Victoriano Moreno

Om de hinder op de invalswegen enigszins te beperken hebben de verschillende betrokken instanties twee belangrijke oproepen. “We zagen dinsdag dat er nog veel plaatsen vrij waren op de park and ride-parkings in Melsele – meer dan 170 plaatsen (op ongeveer 200, red.) – en aan de Kleine Bareel – een 120-tal (op 285, red.)”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “We willen dan ook een warme oproep doen om die parkings te gebruiken. Vanuit Melsele zijn er zes trams per uur naar Antwerpen, vanuit Kleine Bareel rijden er elk uur dertien trams.”

Een tweede belangrijk knelpunt om de stad binnen te geraken was de Waaslandtunnel. “We doen een oproep aan de mensen om de Waaslandtunnel stadinwaarts uitsluitend te gebruiken voor plaatselijk verkeer naar de stad”, zegt Dirk Delechambre, woordvoerder van de Stad Antwerpen. “Alle ander verkeer móét via de Kennedytunnel. Er wordt nu aangenomen dat er nog steeds mensen via de Waaslandtunnel naar ‘andere bestemmingen’ proberen rijden.”

Fiets en openbaar vervoer

Foto: Victoriano Moreno

Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de binnenstad niet dichtslibt, raadt het stadsbestuur aan om zo veel mogelijk de fiets en het openbaar vervoer te nemen.

“Zeker mensen die van Linkeroever komen, kunnen zich op die manier veel ellende besparen. Met het openbaar vervoer of de fiets ben je van Linkeroever in nog geen tien minuten rijden in het centrum van de stad”, zegt Dirk Delachambre.

Ook De Lijn raadt hetzelfde aan. “Wie zijn auto neerzet op de park and ride in Melsele is 20 minuten later in het centrum van de stad. Het openbaar vervoer blijft ook in Antwerpen zelf een goed alternatief voor de auto. Het is minstens even snel en je vermijdt het zoeken naar parkeerplaatsen”, aldus Tom Van de Vreken van De Lijn.