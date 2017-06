Voedingssector steeds meer op zoek naar 55-plussers

Westerlo - Het aandeel 55-plussers dat in de Belgische voedingssector werkt, is in zes jaar tijd met 45% gestegen. Dat komt onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt én de stijgende export.

De voedingssector groepeert alle bedrijven die voeding produceren, van vlees en chocolade tot bier en frisdrank. In België werken er meer dan 61.000 mensen in deze industrietak. In 2010 was 9,6% van de werknemers uit die sector 55 jaar of ouder. In 2016 steeg het aandeel 55-plussers tot 13,9%.

Volgens sectorfederatie Fevia stelt de voedingsindustrie veel ouderen tewerk omdat machines dat mogelijk maken. “Het werk is fysiek minder zwaar geworden omdat robots veel taken hebben overgenomen”, zegt Nicholas Courant, woordvoerder van Fevia. “Werknemers kunnen dus langer doorgaan dan vroeger. Bovendien werft onze sector ook veel oudere werknemers aan, omdat er steeds meer jobs zijn. Dat komt door de snel groeiende export van Belgische voedingsproducten naar het buitenland. Onze export naar de Verenigde Staten is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Amerikanen ontdekken steeds meer de kwaliteit van Belgische chocolade en bier.”

Oudere sollicitanten

Lieven Vanlommel. Foto: foto Joren De Weerdt

Natuurlijk gaan veel van die nieuwe jobs ook naar jongere werknemers. “Maar één op de vijf sollicitanten is bij ons ouder dan vijftig jaar”, zegt Lieven Vanlommel, algemeen directeur van StarMeal, een bedrijf uit Oevel (Westerlo) dat gezonde salades maakt. “We nemen hen graag aan. Een jongere is goedkoper, maar die moeten we ook intenser opleiden. Ervaring is veel waard, en mag iets kosten.”

Dé nestor van StarMeal is Jos Vanlommel (74). “Ik werk drie dagen per week bij StarMeal, als inkoper van verse groenten”, zegt Jos Vanlommel, die nonkel is van directeur Lieven. “Als ik na mijn werk thuiskom, heb ik het gevoel dat ik iets nuttigs heb gedaan. Zolang ik gezond blijf, wil ik dit blijven doen.”