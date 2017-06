Plannen rond verbod Roundup doen Vlaming naar alternatieven grijpen

De plannen rond een verbod voor particulieren om nog langer Roundup en soortgelijke producten te gebruiken, verdeelt Vlaanderen in twee kampen. Tuincentraklanten slaan grote voorraden Roundup in of grijpen terug naar javel en co, een andere groep gaat net de bewust ecologische toer op.

Een dikke maand geleden liet Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) weten dat ze het particuliere gebruik van onkruidverdelgers met glyfosaat (Roundup is daarvan de bekendste) wil verbieden. Daarna ontstond er in verschillende winkels een stormloop op de producten. Ketens stellen hamstergedrag vast en spreken over een toename in de verkoop van meer dan de helft.

“Maar we zien ook dat mensen op zoek gaan naar alternatieven en dan maar onkruid bestrijden met azijn, javel of zout. Dat is géén goede zaak voor het milieu”, luidt het bij Eurotuin.

“We hoorden ook over de opmars van die klassieke huismiddeltjes”, zegt Barbara Creemers van Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. “Daarom hebben we een brochure opgesteld waarin we de negatieve effecten van die producten oplijsten en pleiten voor ecologische middelen.”

Die laatste middelen winnen volgens de uitbaters van tuincentra wel met een zeer hoog tempo aan populariteit. Aveve spreekt van een stijging van liefst 70%. “De verkoop van klassieke verdelgers steeg met 25%, maar een worteldoek, gasbrander, hak of schoffel verkoopt vandaag duidelijk veel beter”, zegt woordvoerster Tina Vandenbosch. “Sowieso was er de laatste jaren al een bewustwording aan de gang bij onze klanten, maar er is nu nog meer interesse.”

Net verboden in Wallonië

Wanneer het particulier verbod op Roundup er nu daadwerkelijk komt, is niet duidelijk. In Wallonië is het sinds deze maand wel al het geval, maar bij luidt het dat “de voorbereiding voor de regelgeving zo goed als klaar is en het ontwerp van besluit op tafel ligt”.

Voor een echt verbod op de verkoop verwijst ze door naar federaal minister van Landbouw Willy Borsus (MR). Die laat weten dat hij in overleg met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) tegen het eind van dit jaar “een besluit wil voorleggen dat het op de markt brengen en gebruik verbiedt van herbiciden met glyfosaat bestemd voor particulieren”.