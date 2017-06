Nieuwe fietsboxen zorgen voor wrevel: “Plots een gedrocht voor mijn deur”

Twee nieuwe fietsboxen in Hoboken hebben voor wrevel gezorgd. “Er stond plots een gedrocht voor mijn deur”, zegt Glenn Mantels. “Terwijl er twintig meter verder een plein met veel ruimte is.”

“Donderdagochtend zag ik wat mensen de straat opmeten voor mijn huis”, getuigt Glenn Mantels (32). “Ik vroeg wat er gebeurde, maar ik kreeg niet echt antwoord. Ik ging mijn kinderen afzetten op school en boodschappen doen. Toen ik terugkwam, stond dat gedrocht voor mijn deur.”

Op enkele meters van Glenns gevel in de Draaiboomstraat in Hoboken pootte de stad een fietsbox neer. Een soort afgesloten stalling voor vijf fietsen die je kan huren en je fiets beschermt tegen weer, wind en diefstal. “Ik zie de logica totaal niet”, gaat Glenn verder. “Twintig meter verder is er een plein. Als ik nu door mijn raam kijk, is mijn zicht helemaal weg.”

Leona Mertens (61) zag hetzelfde gebeuren met een tweede fietsbox in de Maalbootstraat in Moretusburg. “Ufo geland in de Maalbootstraat”, meldde ze met enige zin voor humor.

“Uit de lucht gevallen”

De twee Hobokenaars voelen zich over het hoofd gezien, maar ook het district werd volgens districtsschepen voor Openbare Werken Tom De Boeck (sp.a) niet betrokken. “De twee boxen komen uit de lucht gevallen”, zegt hij. “De stad slaat ons compleet over. Ik heb hen een reeks plaatsen aangeraden, maar die hebben ze genegeerd.”

Het kabinet van Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) zegt dat er wel overleg is geweest. “We hebben minstens twee keer samengezeten met de districtsschepen om mogelijke locaties te overlopen.