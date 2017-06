Fijn stof wordt hét argument tegen bio-stal

Herentals - Buurtbewoners van Hulzen willen in geen geval dat er in hun buurt een bedrijf met 14.000 scharrelkippen komt. Ze krijgen steun van de wetenschap: die stelt dat mensen die in de buurt van pluimveebedrijven wonen gevoeliger zijn voor luchtweginfecties.

In Nederland weten ze het al langer: “Niemand heeft er bij stilgestaan, maar scharrelkippen zijn slechter voor de gezondheid van pluimveehouders en omwonenden dan kippen in een legbatterij. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit is gebleken dat scharrelkippen veel meer fijn stof veroorzaken.”

Dat schrijft De Volkskrant. De krant laat onderzoeker Albert Winkel aan het woord: “De hoeveelheid fijn stof in de lucht daalt met 90 procent wanneer de kippen op stok gaan. Scharrelkippen hebben overdag de ruimte om rond te lopen en de grond om te woelen. Daarbij komt het stof in de lucht terecht, dat onder meer bestaat uit minuscule mestdeeltjes en huidschilfers, die bovendien bacteriën bevatten.”

Moeilijk dossier

De bewoners van Hulzen zijn als de dood voor dit soort overlast. Plus de daling van de kwaliteit van hun landelijke leefomgeving, de waardevermindering van hun huizen, op- en afrijdende vrachtwagens, boskap én de vrees dat de aanvraag van het houden van 14.000 bio-kippen slechts het begin is van een veel groter bedrijf.

Het openbaar onderzoek van de bouwvergunning voor de kippenstal liep af op 31 mei. Het leverde zo’n honderd bezwaarschriften op. Daarnaast is ook de aanvraag voor de milieuvergunning. Die loopt nog tot 31 juli.