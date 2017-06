Nieuwbouw krijgt meer groen na kritiek uit buurt

Borgerhout - De plannen voor appartementencomplex De Kistemaecker in Borgerhout, tussen Kerkstraat en Helmstraat, zijn aangepast na kritiek uit de buurt. Er komt meer groen, maar de buurtbewoners blijven ongerust. “Waarom moet de kloostertuin sneuvelen? Kan die niet geïntegreerd worden in het project?”

“Er was vanaf het begin groen voorzien bij het nieuwbouwproject”, vertelt architect Peter Jannes van het Ontwerpatelier. “Maar na de reacties uit de buurt hebben we extra inspanningen gedaan. In plaats van 90 m² komt er nu een groen publiek toegankelijk plein van 250-280 m². Er komen drie bomen te staan, er zijn grasvlaktes, bodembedekkers en stenen die voldoende stevigheid bieden voor de hulpdiensten of verhuiswagens, maar waar het gras wel doorheen kan groeien.”

Daarnaast hebben de gelijkvloerse appartementen privétuinen, die het groen dat verdwijnt kunnen compenseren. Volgens de berekeningen van vastgoedontwikkelaar Timeless Developers komt er dankzij hun project 1.166 m² groen in plaats van de 508 m² van de kloostertuin die voor het project moet wijken. Daarnaast komen er groendaken op drie appartementen, en wordt de mogelijkheid van een ‘ecowal’ onderzocht, zodat er vanaf de kant van de Kerkstraat zicht is op een groene muur met bloemen en planten. “Het project is een opwaardering voor de buurt. In de garages die nu gesloopt worden, gebeuren bovendien veel criminele zaken”, zegt Tom Bruels, namens de projectontwikkelaar.

“Belachelijke compensatie”

De buurtbewoners zijn voorlopig nog niet gerustgesteld door de aanpassingen. “We juichen toegankelijk groen toe, maar stedelijk groen met wat gras, tegels en een boompje is niet te vergelijken met een oude kloostertuin. De aanpassingen die we tot nu toe gezien hebben, waren altijd minimaal”, zegt Kurt Du Pré.

Infomoment voor de buurt vanavond om 19.30u in Buurtcentrum Cortina in de Kerkstraat 68.