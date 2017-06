Wormen eten, in een hol leven of vissen vangen met je tanden. Niets was Charles Foster te veel om te leven als een dier. “Een mislukt experiment”, zegt de Oxford-professor. “Maar het observeren van beesten heeft me wel veel geleerd over ons leven als mens.”

Als jongen was Charles Foster (55) gefascineerd door de merel in zijn tuin. De Brit werd een ­merelfanaat, las volop over bio­logie en trok als jongeman steeds vaker de natuur in. Als das leefde hij wekenlang ...