Verdachten schietpartij blijven aangehouden

Mechelen - De drie broers E.K. blijven nog zeker een maand in de cel voor hun mogelijke betrokkenheid bij het schietincident van vorige week in de Nekkerspoelstraat. De drie worden beticht van poging tot moord. Ze ontkennen alle betrokkenheid

Afgelopen donderdagavond werd er vanuit een rijdende auto drie keer geschoten op een wandelaar in de Nekkerspoelstraat. Het slachtoffer raakte als bij wonder niet gewond. De kogels kwamen in een leegstaand handelspand terecht. Onmiddellijk na de schietpartij gingen de daders er tegen hoge snelheid vandoor.

De politie slaagde erin drie verdachten op te pakken in de loop van de nacht. Het ging om de broers E.K. De broers werden grondig verhoord, maar veel wijzer zijn de speurders er niet van geworden. “Ze ontkennen dat ze op iemand zouden geschoten hebben en dat ze bij de feiten betrokken waren”, zegt advocaat Bart Verbelen. “Het gebruikte vuurwapen is ondertussen door de politie aangetroffen en zal grondig worden onderzocht op sporen. Hopelijk wordt dan ook snel duidelijk wie het wapen heeft gebruikt. Of het de bedoeling was om het slachtoffer schrik aan te jagen of om hem echt neer te schieten? Op die vraag kan ik geen antwoord geven. De broers ontkennen dat ze iets met het schietincident te maken hebben. ”

Vechtpartij

Alles wijst er ondertussen wel op dat een ruzie tussen de families B. en E.K. aan de oorzaak van het incident ligt. Enkele uren voor de schietpartij zouden twee leden van de familie E.K. zwaar aangepakt zijn door een groep jongeren waar leden en vrienden van de familie B. zaten. De twee kregen rake klappen. Het incident speelde zich in de Grote Nieuwedijkstraat af. Wellicht is die schermutseling in het verkeerde keelgat geschoten bij de familie E.K. en wilden enkelen wraak nemen door kogels af te vuren in de richting van iemand van de B.’s.

Drie gevangenissen

Hoewel de broers ontkennen dat ze bij het incident betrokken waren, zou het gebruikte wapen in hun ouderlijke woning zijn aangetroffen. Om te vermijden dat ze contact zouden hebben met mekaar zijn ze opgesloten in drie verschillende gevangenissen.