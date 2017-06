Gemeentearbeiders die steen verplaatsen, ontdekken slang

Heist-op-den-Berg -

Arbeiders van de gemeente Heist-op-den-Berg hebben gisteren een slang aangetroffen in de Bergstraat. Toen ze een steen verplaatsten, merkten ze het reptiel op. Omdat de arbeiders niet wisten of de slang giftig was, werd de brandweer erbij gehaald. Die ving het reptiel en bracht het over naar een opvangcentrum in Herenthout. Daar stelden ze vast dat het om een rode korenslang ging. “Dat is geen gifslang, maar een wurgslang. Echt gevaarlijk is ze niet. Ofwel is ze uit een terrarium ontsnapt of is ze door iemand gedumpt”, klinkt het.