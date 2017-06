Al elf biedingen op oude trams, hoogste bod bedraagt 1.000 euro

De Lijn veilt momenteel twee oude PCC-trams, die plaats moeten maken voor de nieuwe Albatrossen in Antwerpen. Na een kleine week werden er al elf biedingen uitgebracht.

“Voor elk van de twee trams werd nu al 1.000 euro geboden, een prijs die we hoopten pas tegen het afsluiten van de veiling te halen”, zegt Pieter Germeys, ­dossierbeheerder bij veilinghuis Vavato. De twee oude trams die te koop staan, zijn bedrukt met reclame. Op de tram met de reclame voor schoenenmerk Havaianas werd al zeven keer geboden. Voor de andere PCC-tram, bedrukt met een zwarte banner van ginmerk Bulldog, kwamen al vier bie­dingen binnen.

Ruim boven beginprijs

De beginprijs voor de veiling was 250 euro. “We zijn blij dat we nu al aan zo’n hoge bedragen zitten. De veiling is begonnen op 1 juni en loopt nog tot maandag 12 juni. We schatten dan ook dat er nog heel wat biedingen zullen aankomen, zeker als de einddatum dichterbij komt. Op die laatste dag willen we om 19u de veiling afsluiten.”

Morgen organiseert het veilinghuis een kijkdag voor potentiële kopers die de trams van dichtbij willen bekijken. “Tussen 10u en 12u kunnen geïnteresseerden afzakken naar de stelplaats van De Lijn in Hoboken, waar de twee trams staan.”