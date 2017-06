Dievenbende aan de haal met twee kranen bij Michielsens: 10.000 euro voor gouden tip

Twee kraanwagens van dit type werden in de nacht van zaterdag op zondag gestolen. Eén daarvan is nog spoorloos. Foto: rr

Een uiterst goed voorbereide dievenbende heeft afgelopen weekend toegeslagen bij Michielsens in Wijnegem, een bedrijf dat kranen verhuurt en verkoopt. Twee mobiele kraanwagens werden ’s nachts gestolen.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn dieven erin geslaagd twee mobiele kranen te stelen op de terreinen van kranen­bedrijf Michielsens in de Merksemsebaan in Wijnegem.

Het was eerder toevallig dat de diefstal zondag werd opgemerkt. “In de politiezone Mariemont (omgeving van La Louvière, red.) werd een kraan van Michielsens aan de kant van de weg achtergelaten”, klinkt het bij de politie van de zone Minos, waartoe ook Wijnegem behoort. “De dieven vielen ermee in panne en lieten de kraan achter.”

In Wijnegem stelde Michielsens vast dat er nog een tweede mobiele kraan ontbrak. Die is nog steeds zoek. Sinds de vaststelling van de diefstal zijn de rechercheurs volop bezig met het onderzoek. “Er zijn camerabeelden van de diefstal”, zegt politiewoordvoerder Sven Verbaenen. “Die zijn nogal onduidelijk. We bestuderen nu de beelden van slimme ANPR-camera’s in de hoop zo een spoor naar de kraan te vinden.”

Zenders verwijderd

De twee gestolen kranen waren uitgerust met een zender, waarmee in geval van diefstal de locatie bepaald kon worden. “Die systemen werden verwijderd door de dieven. We hebben ze op het terrein van Michielsens teruggevonden”, zegt Verbaenen.

Om het onderzoek een duwtje in de rug te geven, looft Michielsens een premie van 10.000 euro uit voor de gouden tip die kan leiden naar de gestolen mobiele kraan.