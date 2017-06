De eerste dag van de knip van de Leien is achter de rug en het algemene aanvoelen is blijkbaar “dat het allemaal nogal meeviel”. Kan ook moeilijk anders, als je als prelude wekenlang horrorscenario’s moet slikken over een totaal verkeersinfarct in en om Antwerpen.

Alles is relatief, denkt een mens dan. De ochtendspits gisteren was verschrikkelijk, zeker op Linkeroever en in het noorden. Die congestie liep daar dan ook nog eens naadloos over in een drukke avondspits. Maar al bij al, zo wil het ook de officiële communicatie, viel het dus mee.

Misschien is dat wel de meest pregnante, maar ook de meest cynische conclusie na Knipdag 1: we kijken nog amper op van mensen die tweeënhalf uur moeten aanschuiven om de stad in te rijden. Die berusting is gevaarlijk. Ze leidt tot lethargie. Tot een collectief schouderophalen. Er is toch niks aan te doen, nietwaar?

Tweede vaststelling: in de Antwerpse binnenstad was het atypisch kalm. Terwijl een legertje auto’s buiten de stadspoorten stond te loeien, heerste in het hart van de stad een bijna zondagse rust. Fietsers domineerden het straatbeeld. Belgerinkel overstemde voor één keer het gedaas van het gemotoriseerde verkeer. Ook dat zet aan tot nadenken. Zou het niet fijn zijn als er ook in niet uitzonderlijke situaties wat minder auto’s in de stad zouden rond jakkeren? Ja, dat zou fijn zijn.

Om een grondige evaluatie te maken van alle minderhindermaatregelen is het nog te vroeg. De voorlopige balans is – op wat kinderziektes na – redelijk positief. De campagne heeft haar werk gedaan. Wie gisteren níét wist wat hem te wachten stond, moet wel van héél ver gekomen zijn. Er was afdoende signalisatie. En de routeplanner van Slim naar Antwerpen stond klaarblijkelijk net op tijd op punt.

Grote bijsturingen zullen er niet komen, zo hebben we begrepen. Ook niet aan de timing van de verkeerslichten, bijvoorbeeld, oorzaak van ellenlange files aan de Waaslandtunnel. En waarom de Liefkenshoektunnel niet gratis maken om dat euvel uit de wereld te helpen?

Maar ook dan zullen er nog ettelijke duizenden mensen tergende uren slijten achter hun stuur. Een kleine groep is allicht hardleers. Hoe kun je anders verklaren dat er nog plaatsen vrij waren op de park and rides in Melsele en Merksem? Maar we durven veronderstellen dat de meerderheid niet voor de lol in de file gaat staan. Voor hen voldoen de alternatieven duidelijk niet. Zij hebben nood aan een performanter openbaar vervoer, zowel tram, snelbus als regionaal spoor. Zij hebben baat bij nog meer park and ride-zones die aansluiten op dat openbaar vervoer.

En de Antwerpenaar zelf? Die zal hebben gemerkt dat de wereld niet vergaat wanneer de auto een minder centrale plek krijgt in zijn stad. De komende anderhalf jaar lijken ons een unieke gelegenheid om de geesten in die richting te laten rijpen. Want dan is er Oosterweel.