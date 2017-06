Thomas De Gendt: “Froome en Porte zijn woensdag mijn grootste tegenstanders voor d gele trui”

Thomas De Gendt mag ook woensdag in de Dauphiné nog de gele trui aantrekken. De renner van Lotto Soudal beleefde al bij al een rustig dagje en kijkt uit naar de tijdrit. “Het zal een secondenspel worden om die trui te houden”, beseft hij.

“Ik ga niet zeggen dat het een gemakkelijke rit was”, verklaarde De Gendt na de derde etappe. “Maar moeilijk was het nu ook weer niet. Zes renners reden vroeg weg, de best geklasseerde stond op zes minuten, dus veel gevaar om mijn gele trui te verliezen was er niet. Voor ons was die vroege vlucht een goede zaak. In het begin deden we ons deel van het werk, controleerden we mee de wedstrijd en zorgden we dat de bonus niet te groot werd, maar daarna was het aan de sprintersploegen. De laatste 80 kilometer was het niet meer aan ons om te werken.”

De Gendt telt 48 seconden voorsprong op Domont, 1:09 op de grote klassementsrenners. De tijdrit van woensdag, 23,5 kilometer, over een grotendeels vlak parkoers zal voor de die klassementsrenners een eerste test zijn. “Ik hoop dat ik donderdag de gele trui ook nog mag dragen, maar ik besef ook dat de verschillen miniem zullen zijn. Froome en Porte zijn mijn grootste tegenstanders. Ik kan de trui verliezen of behouden met vijf of tien seconden. Wie zal het zeggen. Veel zal afhangen van de vorm van de dag. Ik hoop op goede benen en in zo’n tijdrit, over zo’n parkoers, heb ik al goed en slecht gepresteerd.”