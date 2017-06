Begijnhof krijgt nieuw wegdek

Turnhout - De leden van de OCMW-raad braken maandagavond de eerste kasseien van het wegdek in het Begijnhof op. Nadat het dossier twaalf jaar geleden was opgestart, kan de heraanleg eindelijk beginnen.

De aannemer krijgt 240 dagen om het hele binnenplein van het Turnhoutse begijnhof te vernieuwen. Tegelijkertijd wordt de Gierledreef opgebroken en heraangelegd, want de kasseien van de Gierledreef worden hergebruikt in het Begijnhof.

Het Begijnhof krijgt ook een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel en wordt autoluw. Bewoners kunnen hun auto later kwijt op een terrein achter de ‘infirmerie’, maar omdat dit nog niet klaar is, krijgen de eigenaars van 28 auto’s tijdelijk een kaart om kosteloos te parkeren in de ondergrondse Warandeparking.