Dakloos in 2017: “De nachtopvang in Antwerpen is de kortste weg terug naar het echte leven”

Antwerpen -

In de vroegere landloperskolonie van Merksplas is afgelopen weekend het nieuwe bezoekerscentrum geopend, een nieuw argument in het streven naar een erkenning als Unesco Werelderfgoed. In de vorige eeuw werden er landlopers van allerlei pluimage opgevangen. Nog steeds zijn er mensen die de keiharde straat als enige thuis hebben. Uw krant belicht hun situaties. Deel 3: Victor 4, de nachtopvang in Antwerpen