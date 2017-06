Geniet van Ciné Horizon op het boerenerf

Herentals - Liefhebbers van de alternatieve film kunnen op vrijdag 16 juni een vertoning van de Palestijnse film The Idol bijwonen in de schuur van boerderij De Kijfelaar in Noorderwijk (Herentals). Het is een hartverwarmende prent over de Arabische versie van Idool.

De film vertelt het waargebeurde verhaal van Mohammed Assaf. Deze Palestijnse zanger uit de Gazastrook zag in 2013 zijn droom werkelijkheid worden toen hij de talentenjacht Arab Idol won met het lied El keffiyeh, dat wordt beschouwd als het officieuze Palestijnse volkslied.

De vertoning maakt deel uit van Ciné Horizon, een project van de provincie Antwerpen en MOOOV dat gemeenten de kans geeft om films uit de hele wereld te vertonen aan hun inwoners.

De stad en de derdewereldraad brengen dit jaar vier van deze films naar Herentals. Voor deze tweede film in de reeks krijgen ze de medewerking van het 11.11.11-comité van Noorderwijk.

Praktisch

The Idol op vrijdag 16 juni om 21u in de schuur van boerderij De Kijfelaar op Schravenhage in Noorderwijk (Herentals). De toegang is gratis.