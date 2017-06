Titelhouder Oostende start woensdag aan finale tegen revelatie Brussels

Brussel - Oostende kan deze maand zijn zesde landstitel op rij vieren. Maar dan moeten de West-Vlamingen in de finale van de play-offs van de Euromillions Basket League wel voorbij seizoensrevelatie Brussels.

Woensdag staat in de Oostendse Versluys Dôme het eerste finaleduel op de agenda. Het team dat als eerste drie wedstrijden wint mag zich de nieuwe Belgische kampioen noemen. Brussels heeft de statistieken voor aanvang van de finale alvast tegen. Van de zes duels die de hoofdstedelingen dit seizoen uitvochten met Oostende, wonnen ze er geen enkele.

Oostende, dat de reguliere competitie aan kop afsloot, rekende in de kwartfinales van de play-offs af met Willebroek (2-0) en kende in de halve finales geen problemen met Charleroi (3-0). Brussels schakelde in de play-offs achtereenvolgens Limburg United (2-1) en de Antwerp Giants (3-1) uit. Na de reguliere competitie stond het team uit de hoofdstad op de derde plaats.

Na het eerste finaleduel aan zee op woensdag volgt vrijdag de tweede match in Neder-Over-Heembeek. Zondag 11 juni staat de derde match geprogrammeerd in Oostende, voor een eventuele vierde (in Neder-Over-Heembeek op 14 juni) en vijfde partij (in Oostende op 17 juni).