Lidl lanceert collectie met Heidi Klum

Supermarktketen Lidl en model Heidi Klum slaan de handen in elkaar voor een modecollectie die in het najaar in alle winkels van Lidl, ook de Belgische, te koop zal zijn. Het is niet de eerste keer dat Lidl zich aan mode waagt, maar het is wel de eerste samenwerking met een grote naam in de modewereld.

"Heidi Klum en Lidl hebben hetzelfde idee over mode, namelijk dat een mooie outfit niet duur hoeft te zijn", zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerder van Lidl. "Daarom heeft Lidl haar gevraagd om een collectie te ontwerpen". De collectie is gebaseerd op de persoonlijke stijl van Heidi en het Duitse model zal ook het gezicht zijn van de campagne. Hoe de kleding er zal uitzien en hoeveel ze zal kosten, wordt pas na de zomer bekendgemaakt.

“Ik hoop echt dat iedereen de collectie die ik ontworpen heb mooi zal vinden. Ik ben opgetogen over de samenwerking, het was zo leuk om te doen", liet Klum weten in een persbericht.

Het is niet voor het eerst dat Lidl zich aan mode waagt: in 2015 bracht de discountketen voor het eerst een eigen collectie op de markt onder de naam 'See You in Venice'. Een outfit kostte toen ongeveer 36 euro.