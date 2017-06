Vermiste tienermeisjes zijn weer terecht

Twee Nederlandse meisjes van zestien en zeventien jaar uit Tilburg die sinds zondag vermist waren, zijn terecht. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Algemeen Dagblad.

Hun ouders hebben de politie laten weten dat de kinderen in goede gezondheid verkeren. De politie onderzoekt wat er de afgelopen dagen gebeurd is, meldt woordvoerder Dik Advocaat.

De politie had eerder op de dag opsporingsberichten verspreid. Inwoners van omliggende gemeenten werd gevraagd om uit te kijken naar het tweetal, dat tegelijkertijd vertrokken was.

De verdwijningen werden serieus genomen. “In het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, nemen wij alle tips zeer serieus”, aldus een woordvoerder.

Eerdere vermissing

Vorige week werden in Nederland de lichamen van twee vermiste tienermeisjes teruggevonden. Het lichaam van de veertienjarige Savannah - die al sinds donderdag vermist was - werd zondagmiddag aangetroffen in een sloot bij een industrieterrein in Bunschoten, in de provincie Utrecht.

Vrijdag werd in een sloot in Achterveld - zowat twintig kilometer verderop - al een ander veertienjarig meisje, Romy, dood teruggevonden. Ook zij was al een tijdje vermist.

