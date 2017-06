Zwaar ongeval op E17 in Zwijndrecht, aanschuiven richting binnenstad

De avondspits belooft zeer moeizaam te verlopen. Door de knip van de Leien is het in de binnenstad erg druk op onder meer op de Scheldekaaien en in de Van de Wervestraat. Op de E17 is er richting Antwerpen een zwaar ongeval gebeurd in Zwijndrecht waardoor drie rijstroken versperd zijn.

De avondspits in Antwerpen verloopt erg moeizaam. De belangrijkste knelpunten zijn de Kaaien richting zuid en de omgeving van de Straatsburgbrug richting Noorderlaan. De uittocht wordt bemoeilijkt door twee ongevallen aan de Kennedytunnel op de E17 in Zwijndrecht richting Antwerpen, en op de Ring richting Gent ter hoogte van de afrit Centrum Zuid. Deze ongevallen zorgen voor extra drukte op het stedelijk wegennet.

Daarnaast zorgt de instorting van een gebouw op de Carnotstraat voor vertragingen op de uittocht staduitwaarts richting Oost, omdat zowel het auto- tram-, als busverkeer daar stilgelegd werd. Verder loopt het busverkeer van en naar het noorden vertraging op doordat er een auto tegen de busslagboom is gereden in de Van Maerlantstraat.

In de Van de Wervestraat die parallel loopt met de Italiëlei staat het verkeer rond 16.45 uur quasi stil. Onze reporter ter plaatse telt zowat 18 bussen van De Lijn die er in de file staan. In de binnenstad zelf lijkt het dan weer erg rustig te zijn. Zo is er amper verkeer aan de Schoenmarkt en de Nationalestraat.

Ongeval E17

Op de E17 in de richting van Antwerpen is een vrachtwagen in Zwijndrecht ingereden op de file. De bestuurder van de vrachtwagen zat gekneld in zijn cabine. De brandweer had enige tijd nodig om hem te bevrijden. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer begint nu (rond 17 uur) met de opkuiswerken, die zullen nog enige tijd in beslag nemen. Ook in de andere richting was er net voor de Kennedytunnel een ongeval, maar dat was gelukkig snel afgehandeld.