Hou je van koffie en wil je beter sporten? Dan is er goed nieuws

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat koffie zijn rol als prestatieverbeterend middel waarmaakt, ook als je alle dagen je kopjes drinkt. Bruno Gualano, een fysioloog en fervent koffiedrinker verbonden aan de Universiteit van São Paulo in Brazilië, deed de test en kwam tot een verrassend resultaat dat hij publiceerde in het vakblad Journal of Applied Physiology.

De wetenschapper nodigde veertig sportieve mannen uit met een voorliefde voor een wedstrijdje wielrennen. Hij verdeelde de heren over drie groepen. De eerste groep dronk dagelijks minder dan een kopje koffie en had dus een lage cafeïne-inname, de tweede waren matige koffiedrinkers en nuttigden gemiddeld twee kopjes per dag. De mannen in de derde groep dronken per dag drie of meer kopjes koffie.

Cafeïneboost

Elke proefpersoon werd tijdens de volgende fase van de studie onderworpen aan fysieke proeven op de fiets. Sommige mannen kregen een uur vooraf een pilletje met 400 milligram cafeïne, andere slikten een placebo en anderen helemaal niets. Vervolgens moesten ze zo hard fietsen als ze konden tot ze 450 kilocalorieën hadden verbrand.

Wat blijkt? De mannen met cafeïne in hun lichamen, waren de snelste. Ze reden 3,3 procent sneller dan de mannen die niets innamen en 2,2 procent sneller dan de heren die een placebo kregen. In theorie betekent dit dat een cafeïneboost ertoe kan leiden dat een wedstrijd enkele minuten sneller wordt gereden.

Eén kopje

“Deze resultaten kunnen handig zijn voor sportievelingen die van koffie houden en hun prestaties willen verbeteren, maar op voorhand hun cafeïne-inname niet willen terugschroeven. Ook als je elke dag koffie drinkt krijg je de zogenaamde boost”, aldus Gualano. De onderzoeker waarschuwt wel dat cafeïne in grote hoeveelheden gevaarlijke bijwerkingen kan hebben zoals hartkloppingen. Hij raadt mensen aan om te experimenteren met zeer kleine hoeveelheden cafeïne. “Een kopje koffie een uur voor je training is voldoende om een verbetering te zien van je prestaties.”