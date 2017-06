De favoriete plekken van Ketnet-wrapster Sien Wynants: “Ik voel dat Deurne verjongt”

Hip, cool of trendy. Het zijn woorden die bij Ketnet vaak vallen. Het district Deurne heeft een heel ander imago, en toch is er een link. Ketnet-wrapster Sien Wynants (27) woont sinds enkele maanden in de buurt van het Bosuilstadion. Niet dat ze iets met voetbal heeft. Vanwaar dan die verhuizing? Tijdens een fietstocht langs haar favoriete Antwerpse plekken legt Sien dat even uit.