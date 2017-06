Derde verdachte van roofmoord Antwerpse zakenman opgepakt in buitenland

Zoersel - In het kader van de gewelddadige inbraak in Zoersel, waarbij zakenman Jerry Coeman om het leven kwam, is een derde verdachte gearresteerd. Dat bevestigt het parket aan onze redactie. De persoon werd gevat in het buitenland.

De raadkamer bevestigde dinsdag ook de aanhouding van een andere verdachte in de zaak. Het gaat om een 56-jarige man die twee weken geleden werd opgepakt. Een tweede verdachte werd ook gearresteerd in Duitsland, het is nog niet duidelijk of hij al is uitgeleverd aan de Antwerpse justitie.

Nu is dus ook een derde verdachte opgepakt in het buitenland.

Zakenman Jerry Coeman kwam in de nacht van 3 op 4 mei om het leven bij een gewelddadige inbraak in zijn woning in Zoersel. De man kwam door verstikking om het leven, nadat de inbrekers hem knevelden en zijn mond en neus afplakten met duct-tape. De daders gingen aan de haal met onder meer een Rolex en juwelen.